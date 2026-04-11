別以為「自拍」就沒事 基隆男誘少年傳裸照重罪起訴

基隆市江姓男子引誘少年阿勇自拍裸露照片傳給他觀賞，被檢方依涉犯兒童及少年性剝削防制條例罪公訴。（記者林嘉東攝）

基隆市江姓男子對少男阿勇（化名）有好感，在發展為伴侶關係後，竟引誘阿勇自拍裸露照片傳給他觀賞，阿勇的同學意外後告訴老師，全案才曝光。基隆地檢署認定，江男行為已嚴重損及青少年身心健康，今天（11日）依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌將他提起公訴。

起訴書指出，江男前年6月間，透過朋友介紹認識了當時僅16歲的阿勇，隨後展開追求，2人透過通訊軟體LINE頻繁互動，並進一步發展成伴侶關係。江男明知阿勇未滿18歲，去年10月引誘阿勇自拍裸照，阿勇聽話照做，拍下自己的裸照後，透過手機傳送給江男觀覽。

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這起案件之所以曝光，是因為阿勇的同學在偶然機會下，看見阿勇的手機內曾傳自己的裸照給他人，趕緊告訴班上老師；校方獲報後不敢大意，啟動校安通報機制並向警方報案，循線查獲江男到案。

檢方認定，江男的行為已嚴重損及青少年身心健康，依江涉犯刑度3年起跳的兒童及少年性剝削防制條例引誘使少年自行拍攝性影像罪，將他提起公訴。

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