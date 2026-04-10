台中賓士暴衝如「打保齡球」連撞5車 騎士彈飛重摔驚悚畫面曝

賓士休旅車在路口暴衝碰撞車陣機車的瞬間。（民眾提供）

台中市大里區今（10）日上午發生一起驚悚車禍，一輛賓士休旅車行經中興路二段路口時，竟在眾人毫無防備之際突然暴衝，宛如「打保齡球」般直衝前方停等紅燈車陣，瞬間將3部機車撞飛，其中一名女騎士更被猛烈撞擊拋飛，整個人先彈上休旅車引擎蓋再重摔落地，當場失去意識，場面一度陷入混亂。

從監視器畫面可見，當時路口車輛整齊停等紅燈，外側車道賓士休旅車原本緩慢行駛，卻在瞬間不明原因急遽加速，直線撞進機車群中，強大撞擊力道讓3部機車如保齡球瓶般被撞得四散翻飛，零件噴散一地，而女騎士整個人騰空翻滾，落地瞬間毫無反應，讓目擊民眾驚呼連連。

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消防局獲報後火速到場，發現2名機車騎士受傷，其中61歲石姓女騎士疑頭部重創、陷入昏迷，經初步處置後緊急送醫；另一名約70歲男騎士則意識清楚，但有多處擦挫傷與腰部疼痛，同樣送醫治療。現場共2輛轎車及3部機車遭波及受損，碎片散落一地，令人怵目驚心。

事故影片曝光後，也在網路引發熱議，不少網友直呼「這根本電影場景」、「太誇張了完全來不及反應」、「停紅燈也不安全」，更有人質疑是否為誤踩油門或車輛失控，警方表示，肇事62歲馮姓女駕駛與傷者均無酒駕情形，至於確切事故原因與責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

女騎士彈飛重摔落地。（民眾提供）

事故路口機車零件散落一地，令人怵目驚心。（民眾提供）

肇事的賓士休旅車。（民眾提供）

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