誆騙乩身性侵身障女鄰居百次 惡狼上訴求減刑遭一句嘲笑話打臉

陳男明知女鄰居患輕度身心智障，假借神明降災恐嚇，兩年內強制性交百次，他上訴辯稱女鄰居有大學畢業，但台南高分院駁回上訴，維持9年徒刑。（記者王捷攝）

台南發生離譜的神棍性侵案。陳姓男子明知女鄰居領有身心障礙證明，誆騙她是乩身，兩年內性侵高達百次，陳男上訴辯稱女鄰居有大學畢業，不知她有缺陷，但二審發現，陳男曾在對話中嘲笑女鄰居身心障礙，女鄰居的智力測驗僅69分，維持9年徒刑判決。

陳男十分清楚女鄰居思考能力低於常人，且生活重心完全被信仰綁架。為滿足私慾，從2019年開始恐嚇女鄰居，若拒絕發生性行為，元神宮就會長滿草木泥土，更會招致神明處罰，女鄰居不敢反抗，任由陳男在倉庫與汽車旅館等地點侵害高達百次。

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騙局持續2年多，女鄰居始終深信自己是在進行消災解厄的法會儀式，直到她與擁有相同信仰的親戚談及此事，長輩聽聞後當場戳破謊言，直言宗教根本沒有這種詭異儀式。經過舅舅當頭棒喝，女鄰居才驚覺神明指示全是鄰居逞獸慾編織的謊言，隨即報警揭發，一審判處9年徒刑。

高等法院台南分院審理時，陳男辯稱女鄰居大學畢業，還能在加油站工作，主觀認為對方是正常人，企圖以此求減刑。但是鑑定報告證實女鄰居整體智力僅69分，屬輕型認知障礙，法官更查出，陳男曾在對話中嘲笑女鄰居「身心障礙很容易做錯」，證明他早對被害人狀況瞭若指掌。

法官認為，陳男為私慾利用神佛之說長期恐嚇心智缺陷者，嚴重侵害性自主權。雖然陳男已賠償並達成調解，但百次犯行造成不可抹滅傷痛，不符合減刑條件，且宣告刑期超過2年不得緩刑，最終駁回上訴。

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