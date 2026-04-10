獨家》塵封19年跡證破懸案 惡狼性侵女筆友23年後坐上被告席

林男2002年在台南性侵身障女筆友，19年後他在台南東區二度犯案，警方以生物跡證比對到19年前的懸案，鎖定身分，在逃亡4、5年後，今年落網遭台南地方法院判刑3年。（記者王捷攝）

懸宕23年的性侵案終於審結！林姓廚師2002年間性侵智能障礙的女筆友，警方保存證物，19年後林男又犯性侵罪被比對出身分，期間他歷經結婚、生下5名子女又離婚，時隔20多年林男才坐上被告席，台南地方法院判刑3年。

今年45歲的林男2002年9月間性侵女筆友，兩人相約台南火車站碰面，林男見女筆友領有身心障礙證明且對環境陌生，竟將其載往安平國中。儘管女筆友告知生理期並極力抗拒，林男仍強行侵犯得逞。

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女筆友向南警四分局報案，警方隨即採證，但當時警方無法找到林男，直到2021年3月，林男又在東區犯案，採集到生物跡證後才比對出2002年、塵封19年的性侵案，台南地檢署同年起訴，立刻開拘票緝捕林男，突破懸案。

林男在2021年被移送，後續審理期間沒有到案被通緝，直到今年初落網，23年6個月逃亡期間，林男與常人無異，成家且生下3女2男共5名子女，其中2名至今未成年，目前他已離婚，在落網前穩定從事廚師工作。

事隔20多年，當年的承辦警員還沒退休，但已經調離四分局，林男在年輕時犯案、中年才坐上被告席面對審判，他坦承犯行並與被害人調解，約定賠償10萬元，已給付1萬元，餘款9萬元分期支付。辯護人主張林男需扶養子女，請求依刑法第59條減刑。

但法官認定，林男利用被害人脆弱處境犯案，案發後逃亡多年，對被害人身心造成嚴重恐懼，沒有讓人同情的地方，駁回減刑請求。法官綜合考量其生活狀況、犯罪動機及對社會治安危害，依強制性交罪判處有期徒刑3年。全案可上訴。

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