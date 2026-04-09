毒蟲搶小黃逃亡當街揮刀 警騎車撞倒壓制逮捕

新北市劉姓毒蟲強盜計程車後逃亡，當街揮刀嚇壞民眾，員警查緝揮刀拒捕，情況危急下，警員騎警用機車擊落毒蟲逮人。（記者吳仁捷翻攝）

新北市五股傳出劉姓毒蟲持刀挾持計程車司機，毒蟲踹門逃離後，持刀揮舞，嚇得路過駕駛、民眾閃避，員警持刀槍、警棍喝令劉嫌放下刀械，劉嫌仍對員警揮舞拒捕，情況一度危急，支援警力連忙騎警用機車撞倒劉嫌，當場奪刀壓制，偵訊後將劉嫌送辦，檢方也向法院聲押。

據了解，警方緝捕48歲劉姓毒蟲時，因劉嫌吸毒後神智不清，持續持刀揮舞，嚇壞民眾，員警騎機車撞倒劉嫌一舉被拍下，一度引發質疑，警方表示，由於員警遭遇歹徒持刀攻擊，危害警方及民眾生命安全，多次制止仍不聽從，構成妨害公務，警員依據警械使用條例制止歹徒，並無不當，符合比例原則，支援基層員警執法。

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警方指出，這起案件發生在8日凌晨，蘆洲警分局成州所偵辦強盜案，追捕過程中犯嫌手持西瓜刀，並與員警對峙、且持刀揮砍，已造成警察同仁以及民眾生命及身體之危害，經員警多次制止、告誡仍不聽從，員警遂騎乘警用機車上前強勢壓制逮捕，順利將犯嫌控制後查扣刀械，隨後帶回依法偵辦。

警方接獲反映，檢視員警執勤過程，發現均符合比例原則及警械使用條例規定，過程中未造成員警及他人受傷，成功將犯嫌制伏，本案除涉犯強盜罪，另持刀對員警揮砍部分，依涉嫌妨害公務罪究辦；本案訊後移送新北地檢偵辦，建請法院羈押，避免危害民眾。

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