「成吉思汗」被貨車衝撞！館長認商譽受損 求償百萬確定落空

林男前年開小貨車衝撞台中北屯區成吉思汗健身館大門。（資料照）

台中北屯區「成吉思汗健身俱樂部」前年遭貨車衝撞，事後除刑事責任外，民事求償也持續延燒，經營者「館長」陳之漢主張，事件經媒體與網路發酵，已重創健身房形象與會員信心，向肇事林男提告求償商譽損失100萬元，二審8日審結，認定陳提供網友留言，無法證明商譽因此案受損，判免賠確定。

回顧案情，林男因應徵未果心生不滿，前年6月駕駛小貨車直衝健身房大門，造成玻璃與地磚毀損，所幸無人傷亡，刑事部分歷經多次審理，從一、二審認定具殺人不確定故意、判刑5年8月，到更一審改認僅涉強制與毀損罪，最終判處1年6月，民事部分，場館硬體損失已獲判賠約13萬元確定。

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然而，陳之漢認為，真正衝擊不僅止於可計算的修繕費用，而是事件曝光後，大量網友在論壇「太危險暫時不去」、「先請假避風頭」等留言，導致會員恐慌、潛在客戶卻步，已對品牌信賴度造成實質打擊，嚴重貶損其商譽向林男求償100萬元。

林男則反駁，相關留言多為嘲諷其衝撞行為，與健身房服務品質無關，且留言者身分難以確認，無法證明為實際會員或消費者，且並未因衝撞事件影響入會意願；台中地院審理認為，企業商譽受損須具體證明其經濟活動上可信賴性確實下降，例如退會、營收減少等客觀事證。

但本案中所提出網路留言多屬情緒性發言，未見實際退費、退會或拒絕入會具體情形，難以認定兩者間具相當因果關係，全案上訴二審後，法官仍採相同見解，最終認定網友留言無法證明商譽因此案受損，判免賠確定。

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