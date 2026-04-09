台中街頭現「血淋淋斷掌」嚇壞人 失主這下慘了

台中陳姓男子去年底從車頂掉落一隻血淋淋玩具「斷掌」在街頭，台中地院依違反社維法裁罰2千元。（記者陳建志翻攝）

台中一名陳姓男子，去年開車經過大里街頭，從車頂上掉落一隻血淋淋玩具「斷掌」，不過因相當逼真，容易讓人誤以為有人手掌遭砍斷丟棄路邊，雖陳男表示，疑似是小孩玩耍丟到車頂沒發現，警方還是依違反社會秩序維護法辦，台中地院審理後也認為，該假手足以驚嚇他人有危害安全之虞，依社會秩序維護法裁罰陳2千元，可抗告。

台中大里德芳路3段的街頭，去年12月14日下午1點左右出現一隻血淋淋的斷掌，民眾經過看到都嚇一跳，霧峰分局大里分駐所巡邏員警經過時發現，立刻停車查看，確認是一隻玩具假手，不過因樣貌逼真，警方不敢大意，立刻調閱監視器追查。

請繼續往下閱讀...

經警方調閱監視器後發現，該隻斷掌是從一輛廂型車的車頂掉下來，經聯繫陳姓車主（38歲），陳男表示，疑似是小孩拿著玩具假手玩耍後，不慎將玩具假手丟到車頂卻沒拿下來，因自己沒發現將車開出來才會半途掉落在路面，不過因恐造成民眾驚嚇，警方依違反社會秩序維護法送辦。

台中地院審理後認為，該隻假手作工精細，路過民眾經過看到，容易誤以為是人體斷肢而受到驚嚇，已足以驚嚇他人而有危害安全之虞。依違反社會秩序維護法第63條第1項第6款，以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞，裁罰陳男2千元，可抗告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法