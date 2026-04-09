男子對早餐店老闆娘打手槍 警主動介入今上午逮人

監視器拍下李男手淫。（記者徐聖倫翻攝）

新北市新莊區中誠街某早餐店，20歲李姓男子進入店內坐下後竟脫褲「打手槍」，店家隨後將監視器畫面發上Facebook，網友留言直呼「噁心」。新莊警分局中港派出所網路巡邏時發現情資，今上午循線逮人，迅速將李男緝捕到案。

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據悉，該則貼文披露李男大清早進入早餐店，當時老闆娘正準備營業，他坐下沒多久就脫褲手淫，誇張行徑被店家PO網，但店家並未向警方報案。中港所員警發現貼文主動聯繫早餐店45歲林姓負責人，於今上午9時完成報案筆錄，辦案人員隨即擴大調閱案發地周邊監視器，經影像分析與特徵比對，1小時內便鎖定家住附近的李男涉有重嫌。

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警方循線出動查緝，上午10時許於新莊區幸福路將李男逮捕歸案。警方調查，李男疑情緒不穩，趁清晨店家剛開門時入內犯案。警詢時，李男承認犯案，家屬對其脫序行為也深感無奈。警詢後，依妨害風化罪嫌，將李男移送法辦。

新莊警分局強調，對於妨害風化及破壞社會秩序之行為絕不寬貸，警方將秉持「即時掌握、迅速查緝、依法究辦」原則，全力守護市民公共安全。

老闆娘上午完成報案。（記者徐聖倫翻攝）

李男被警方逮捕法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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