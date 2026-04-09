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    首頁 > 社會

    新竹男不滿越南妻落跑訴離加求償 法官：婚姻破裂你也有責任！

    2026/04/09 11:23 記者蔡彰盛／新竹報導
    不滿越南新娘落跑夫休妻加求償，法官：婚姻破裂你也有責任！（情境照）

    不滿越南新娘落跑夫休妻加求償，法官：婚姻破裂你也有責任！（情境照）

    新竹陳姓廚師透過國際婚姻媒合認識越南籍阮女，娶進門後因雙方語言不通，到最後阮女甚至痛苦到想自殺，並離家出走，陳男憤而提告休妻並求償30萬元，新竹地院認為雙方都無意願繼續這段婚姻而判准離婚，但認為陳男本身對婚姻破裂也需負一定責任，因此駁回其求償。

    陳男說，透過國際婚姻媒合結識越南阮女，112年在越南結婚，他身為廚師，每日工時極長，考慮妻子在台舉目無親，除請雙親陪伴，還買iPhone手機供其使用，並每月給6千元零用金，休假日則盡量安排出遊，但因語言隔閡，不能完全理解彼此想法，致阮女對婚姻生活不滿而離家出走。

    經警方調閱住家附近監視器，始知阮女在屋外搭乘陌生男子車子離去，失聯達6個月以上，憤而訴請休妻並求償30萬元。

    法官調查，阮女曾向警方表示「因為我先生沒有主見，我認為我跟他沒有未來，所以想要跟他離婚，就先離家出走」，阮女逕自離家固有不當，但陳男未積極藉助翻譯或社會資源協助溝通、化解，甚至讓妻子痛苦到想輕生，足認其對婚姻破綻事由發生亦非毫無可歸咎之處，因此判准離婚。

    至於求償部分，法官認為陳男對婚姻陷於難以維持境況並非全無過失，其亦應負部分過失責任，其請求妻子賠償30萬元即無依據，應予駁回。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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