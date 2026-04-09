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    網購詐騙結合釣魚連結案件攀升 刑事局：當心這些「關鍵字」

    2026/04/09 11:28 記者邱俊福／台北報導
    刑事警察局今公布「165打詐儀表板」最新統計，刑事局局長邱紹洲邀請中華職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員檸檬宣導反詐騙。（記者邱俊福翻攝）

    刑事警察局今公布「165打詐儀表板」最新統計，刑事局局長邱紹洲邀請中華職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員檸檬宣導反詐騙。（記者邱俊福翻攝）

    刑事警察局今公布「165打詐儀表板」最新統計，上月全國平均每日受理詐騙案件460件、財損約1億5996萬元，相較去年同期均呈明顯下降趨勢，而經分析，目前網路購物詐騙持續高發，且釣魚連結詐騙常透過簡訊及電子郵件，假冒電商平台、政府機關、金融機構與物流業者行騙，因此提醒，凡於交易過程中出現「未完成實名認證」或「金流驗證失敗」等關鍵字，幾可判定為詐騙，務必提高警覺。

    中華職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員檸檬則受邀出席公布詐欺相關數據記者會，表達自己也曾遭網路購物詐騙，當時見有賣家出售比市價便宜的相機，下單匯款2萬7000元後，遲遲未收到貨品，經詢問後，對方馬上失聯，始知受騙，呼籲詐騙手法一直推陳出新，民眾須小心，避免受騙。

    「165打詐儀錶板」統計，上月全國平均每日受理詐騙案件460件、財損約1億5996萬元，較去年同期的每日537件、財損2億2874萬餘元，分別下降14％及30％。就詐欺手法分析，若以受理件數前五名依序為：網路購物詐騙占39.4％居首，其次為假投資詐騙占8.3％、色情應召詐財詐騙占6.2％、假交友（投資詐財）詐騙占5.6％，以及釣魚連結詐騙占5.3％。

    網路購物詐騙的手法，為詐騙集團於Facebook、Threads等社群平台刊登「低價商品」、「免費贈送」或假冒買家留言等內容，誘導民眾轉至LINE或Messenger私訊洽談；提供偽冒「7-11賣貨便」、「全家Fun心取」或其他物流業者（如黑貓宅急便、新竹物流、順豐等）之釣魚連結。

    民眾依指示操作後，即出現「未完成實名認證」、「金流驗證失敗」、「帳號遭凍結」等訊息，誘導聯繫「線上客服」，最終以「完成驗證」或「解除凍結」為由，要求網路轉帳、無卡提款、掃描QR Code或交付金融卡，致使民眾財產損失。

    此外，釣魚連結詐騙常透過簡訊及電子郵件，假冒電商平台（如蝦皮、MOMO、PChome）、政府機關（如財政部、交通罰單通知）、金融機構（銀行、信用卡公司）及物流業者等，以「中獎通知」、「帳戶異常」、「配送問題」等名義誘導點擊連結，民眾一旦進入仿冒網站並輸入個人資料、信用卡資訊或一次性驗證碼（OTP），即遭盜刷，造成財產損失。

    刑事局局長邱紹洲致贈紀念品給予中華職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員檸檬。（記者邱俊福攝）

    刑事局局長邱紹洲致贈紀念品給予中華職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員檸檬。（記者邱俊福攝）

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