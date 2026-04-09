地檢署拘留室互換身分 詐騙女車手「差一步」就成功落跑

兩名女通緝犯在高雄地檢署拘留室互換身分，差一點騙過法警成功落跑。（資料照）

潘姓女子涉毀損案被發布通緝，高雄落網後被解送至高雄地檢署，等候移送至新北地檢署，同在拘留室的吳姓詐騙女車手提議兩人互換身分，由吳女先假冒潘女身分繳納1萬元罰金，等吳女離開地檢署後，潘女再恢復身分，屆時吳女會再出面幫潘女繳罰金，所幸法警即時發現，在吳女步出地檢署時查覺逮人，兩女被法官依脫逃未遂罪各判徒刑2月，得易科罰金。

判決指出，2023年1月，31歲的潘姓女子因與胞姊發生衝突，她拿美工刀割破姊姊的機車座墊，再把機車置物箱裡的雨衣及手套丟棄在新北市永和區某垃圾子母車內，姊姊不滿報警，潘女被依毀損罪判拘役10天，得易科1萬元罰金；但潘女無力繳罰金也沒有去執行，被新北地檢署發布通緝後，去年8月17日在高雄落網，被警方帶至雄檢後，準備解送至新北地檢署歸案。

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潘女在雄檢拘留室裡，與40歲吳姓詐騙女車手同處一室，而吳姓女車手也因詐欺案被判刑1年4月未到案執行，被苗栗地檢署發布通緝被逮獲；吳女得知潘女僅因付不出1萬元罰金就被通緝，竟提議要和吳女互換身分，由她假冒吳女，先替潘女繳納1萬元罰金，等她離開地檢署後，潘女再恢復身分，屆時吳女會再出面幫潘女繳罰金。

潘女同意後，兩人先在拘留室裡互換衣服，潘女再拿吳女的身分證，向法警表示已籌到1萬元罰金，法警帶潘女去辦保，潘女繳完罰金正準備離開地檢署時，被另名法警查覺有異，當場攔阻並識破身分。

高雄地方法院審理時，潘、吳兩女坦承犯行，法官認為兩女無視公權力行使，影響社會秩序及公權力執行，法治觀念淡薄，但考量兩女沒有成功脫逃就被逮，危害不大，因此依脫逃未遂罪各判徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

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