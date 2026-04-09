卸貨變肇逃！市場電箱遭撞有苦難言 監視器還原揪落跑駕駛

黃昏市場電箱遭撞變形。（民眾提供）

台中市一處黃昏市場近日傳出「無聲車禍」，現場電箱明顯遭撞卻苦無肇事者出面，直到「鏡頭君」還原關鍵畫面，才讓整起事件水落石出，經查，一名女子在卸貨時不慎撞擊電箱後竟逕自離開，最終遭通知到案說明，依法開罰並吊扣駕照1個月。

事件發生於8日下午，第三分局交通分隊接獲報案，轄內某黃昏市場卸貨區轉角電箱出現變形，且後方塑膠管破損、電線外露，恐有漏電危險，員警抵達後，除先請相關人員聯繫廠商檢修，確認是否有用電風險外，也同步調閱周邊監視器畫面，釐清事故原因。

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監視器畫面清楚記錄關鍵過程，原來當天凌晨5時許，一輛自用小客貨車倒車進入市場準備卸貨時，因未妥善注意後方距離，直接撞上電箱，駕駛曾下車查看，但僅檢視車輛受損情形，隨後仍完成卸貨並駛離現場，警方循線追查，很快鎖定30歲俞姓女駕駛，並通知到案說明。

俞女供稱，當時誤以為只是碰到電線桿，未察覺電箱受損情形，才會在確認車輛無大礙後離開，對於自身疏失深感懊悔，並表示願意負起後續賠償責任。

警方指出，依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，駕駛人發生交通事故，即便未造成人員傷亡，仍須依規定處置，否則將面臨1000元以上3000元以下罰鍰；若逕行離開現場，還將被吊扣駕照1至3個月，提醒民眾發生事故務必第一時間報警並留在現場處理，以免因一時疏忽，讓單純事故演變成違法行為。

小客貨車倒車卸貨時，直接撞上轉角電箱。（民眾提供）

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