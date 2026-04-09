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    首頁 > 社會

    視訊裸聊遭勒索！苗栗男驚魂衝超商買點數

    2026/04/09 09:38 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗男驚魂衝超商買點數，警方及時到場阻止。（警方提供）

    苗栗男驚魂衝超商買點數，警方及時到場阻止。（警方提供）

    苗栗縣竹南鎮一名男子「小張」（化名）日前透過網路交友平台結識女網友，雙方相談甚歡後，禁不起對方誘惑進行視訊裸聊。不料，對方竟在過程中暗中側錄影像，隨即變臉露出真面目，以此威脅小張若不支付「處理費」就要散布不雅影片。

    竹南警方今天表示，男子擔心私密影片外流，極度恐懼，於7日凌晨2時許，神色慌張地衝往附近超商，欲依詐騙集團指示購買4萬元的遊戲點數；由於小張在操作過程中眼神閃爍、情緒異常緊繃，機警的超商店員當下察覺有異，懷疑其遭到詐騙，立即通報警方到場協助。

    警方獲報趕抵後識破小張陷入典型「桃色陷阱」詐騙手法，員警耐心安撫小張情緒，並告訴小張，勒索是無底洞，一旦開始付款，並告知如持續對方配合付款，後續金額恐將不斷增加，同時提供若影像外流後之相關處理與下架管道。在警方與店員的聯手勸說下，小張才停止購買點數，成功守住4萬元積蓄。

    竹南警方提醒，網路交友陷阱多，詐騙集團常利用裸聊、投資或借款名義進行恐嚇勒索。民眾切勿與陌生人進行不當視訊，若遭遇類似情形，應第一時間截圖保留證據並報警，或撥打165反詐騙專線查證，以免落入財產與隱私雙失的困境。

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