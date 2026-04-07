黃淑君爆新北8童疑遭治療師猥褻、性侵 方仰寧：獲悉即報請檢方偵辦

黃淑君爆新北8童疑遭治療師猥褻、性侵 方仰寧：獲悉即報請檢方偵辦2026/04/07 15:58 記者黃子暘／新北報導
新北市有家長向市議員黃淑君陳情，有多名孩童因有特定治療需求，送至某機構接受治療，豈料疑遭治療師涉嫌猥褻、性侵害。（示意圖）
新北市有家長向市議員黃淑君陳情，有多名孩童因有特定治療需求，送至某機構接受治療，豈料疑遭治療師涉嫌猥褻、性侵害。黃淑君今（7）日質詢表示，據悉有多名孩童受害，監視器畫面僅有3個月的時效限制，市府有何因應？警察局長方仰寧說，此案已知8名孩童受害，法院已核准羈押該治療師；衛生局長陳潤秋表示，如偵查、審判屬實定罪，如該治療師為自行開業，衛生局可予以停業停照。
黃淑君指出，家長出於孩子治療需求，帶孩子就診，本是基於對治療師信任，監視器畫面僅有3個月時效，試問新北警對此案的處置，以及社會局可如何協助受害者及其家屬？若判決屬實，衛生局對此有無開罰手段？
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方仰寧說，該治療師已經被收押，新北警獲悉第一時間即報請檢方偵辦，隔日便前往該機構搜索，法院也立刻核准羈押。
社會局長李美珍表示，市府會協助受害者及家屬製作筆錄，如有法扶、諮商需求，均有資源可提供協助。
陳潤秋說，如屬實，此惡行天理不容，該案現在已將嫌疑人收押、司法單位偵查中，如判決屬實，當事人如為自行開業，衛生局可予以停業停照。