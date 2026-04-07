天雨路滑台62線貨櫃車失控自撞護欄 駕駛受傷送醫

一輛貨櫃曳引車今天下午行經台62線萬瑞快速道路12.4公里（四腳亭隧道出口），失控撞擊路邊護欄，所幸林姓駕駛僅受輕傷，意識清楚。（記者林嘉東翻攝）

受鋒面影響，今天（7日）基隆市、瑞芳雨勢不斷，部分路段甚至出現強降雨。台62線萬瑞快速道路12.4公里處往基隆方向（四腳亭隧道出口），下午2點半發生一輛貨櫃曳引車疑因天雨路滑，失控撞及路邊護欄事故，巨大的衝擊力導致車頭扭曲，佔用外側車道，所幸林姓駕駛僅受輕傷，意識清楚。警方獲報到場疏導車流，內側車道尚可通行，交通未完全中斷，但目前路況尚未排除，將待大型吊車到場排除。

警方調查，30歲林男駕駛附掛半拖車的貨櫃曳引車，沿台62線由瑞芳往基隆行駛，下午2點半，才駛出四腳亭隧道出口沒多久，車輛突然失控自撞右側護欄；事故發生後，林男腹部遭受撞擊受擦挫傷，由新北市第六救災救護大隊救護車緊急將林男送往基隆長庚醫院治療，暫無生命危險。

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警方表示，由於事故車輛體積龐大，占用外側車道，導致車流一度回堵，警方派遣3名員警到場指揮交通，並出動租用的民間緩撞車在後方戒護，避免發生二次追撞。

瑞芳警分局提醒用路人，台62線四腳亭隧道出口銜接彎道，今日雨勢不斷，路面極易產生「水漂效應」，當車速過快時，輪胎與地面間會形成水膜導致失控，因此呼籲駕駛人行經該路段務必減速慢行，並保持安全車距，以維護自身與他人安全；至於，確切肇事原因，仍有待警方進一步調查釐清。

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