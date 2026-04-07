國一東湖路段水泥預拌車翻覆追撞4車釀5傷 小貨車駕駛宣告不治

國一東湖路段水泥預拌車翻覆追撞4車釀5傷 小貨車駕駛宣告不治2026/04/07 16:27 記者陸運鋒、徐聖倫／台北報導
國道一號北上15公里東湖路段今天發生水泥車翻覆事故，造成1人死亡4人受傷。（記者陸運鋒翻攝）
首次上稿：15:44
更新時間：16:27（新增傷者不治）
國道一號北上15公里處東湖路段，今天（7日）下午發生5車事故車禍，消防局獲報出動各式消防救護車趕抵現場時，發現小貨車駕駛已失去呼吸心跳，緊急送往醫院搶救，仍宣告不治，另有4人受到輕傷，事故原因正由國道警方釐清。
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台北市消防局今天下午2時45分許獲報，國道一號北上15公里處，發生連環車禍，隨即各式消防車6輛、救護車7輛及消防人員32名前往救援，抵達現場時，發現為一輛水泥預拌車翻覆，追撞1台小貨車及3台自小客車。
經消防人員檢視後，其中一名63歲的許姓小貨車司機已經沒有呼吸心跳，隨即實施CPR心肺復甦術後，送往內湖三軍總醫院搶救，仍於下午4時許宣告無效死亡。
另有33歲、21歲及24歲男性傷者及一名20歲女性傷者送往台北市立聯合醫院忠孝院區治療，至於詳細事故情況及肇事原因，已由國道公路警察局了解中。
國道1道東湖路段今天下午，發生水泥車翻覆追撞4車事故。（記者陸運鋒翻攝）
小貨車駕駛送醫救治後傷重不治。（記者陸運鋒翻攝）
事故現場一片凌亂。（記者陸運鋒翻攝）