陣頭吃不飽還可能沒酬勞 三重廟會爆衝突遭警壓制

員警上前將衝突雙方拉開。（記者徐聖倫翻攝）

​新北市三重昨晚傳廟會暴力事件！車路頭宮慶祝3週年舉行遶境活動，未料主辦單位便當準備不足，陣頭尾款也未如期交付，引發參與陣頭強烈不滿。雙方在街頭爆發激烈口角，某陣頭成員曾姓男子情緒失控，當眾揮拳痛打負責人，甚至一度將神像隨意暫置在路邊機車上。警方獲報出動優勢警力到場壓制，並將肇事人等逮回法辦。

​據悉，昨遶境活動到傍晚用餐時，陣頭成員準備休息用餐，卻發現主辦單位準備的便當數量嚴重短缺，多名成員「沒飯吃」當場傻眼。

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29歲的陣頭負責人吳姓男子上前與主辦單位協調，不僅便當問題沒解決，連帶引發後續陣頭尾款支付的爭議。陣頭成員29歲曾男見狀火冒三丈，認為主家既沒誠意又失禮，雙方爆發口角、拉扯，曾男一拳直接擊中吳男臉部，造成其臉部挫傷，現場氣氛非常火爆。衝突期間眾人因不滿情緒達到頂點，一度負氣將神轎上的神明暫時安放在路邊的機車墊上，讓不少路過信眾直呼「不敬」。

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三重警分局獲報，擔立即調派優勢警力趕抵，強勢將雙方當事人強行隔離，並派員全程戒護，防止二次衝突。警方表示，廟會遶境本應以和為貴，此次衝突起因於主辦單位規劃不周，導致基層工作人員不滿。雖被打的吳男事後不願提出傷害告訴，但警方為維持社會秩序，詢後仍將動手的曾男依違反「社會秩序維護法」移送裁罰。

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警方呼籲，辦理大型廟會活動時，主辦單位應詳實規劃人力與物資儲備，切勿因行政疏失衍生治安問題。針對任何街頭暴力，警方絕對嚴正執法，絕不寬貸。

警方以優勢警力維護秩序，並將鬧事人等帶回法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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