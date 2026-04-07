清明連假不打烊 中壢警擴大臨檢同步查緝失聯移工等18人

桃園市中壢警方清明連假擴大臨檢，查獲外籍通緝犯與失聯移工共18人。（圖由警方提供）

桃園市警察局中壢警分局維護清明節連續假期期間轄區治安與公共秩序，於4月4日至6日晚間結合市警局外事科，針對轄內易聚集人潮的特種營業場所，規劃執行擴大臨檢勤務，並同步辦理反毒、打詐及交通安全宣導，同步查緝失聯移工，包括查獲外籍通緝犯1名、失聯移工10名、逾期停留外來人口7名，共計18名，展現警方持續強化治安維護作為，防制各類不法情事發生。

中壢警分局長林鼎泰表示，此清明連假勤務除針對轄內重點場所及周遭加強盤查、巡邏外，結合多元宣導作為，於臨檢過程中向現場民眾加強反毒、識詐及交通安全觀念宣導。

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針對毒品部分，警方提醒民眾切勿因一時好奇或受他人引誘而接觸毒品，避免誤觸法網；在防詐方面，加強宣導常見詐騙手法，如假投資、假交友及網路購物詐騙等，呼籲民眾提高警覺，遇有可疑情形可撥打165反詐騙專線查證；另於交通安全部分，持續宣導「慢、看、停」觀念，提醒駕駛人遵守交通規則、切勿酒後駕車，共同維護用路安全。

林鼎泰強調，警方執法秉持依法行政，不論國籍身分，對於任何影響社會秩序或涉及不法之行為，均將依法查處；同時也呼籲民眾，不論何時從事聚會宴飲時，應理性飲酒並注意自身行為，避免因一時失序觸法，共同維護安全、友善的生活環境。

桃園市中壢警方清明連假擴大臨檢同步進行預防犯罪宣導。（圖由警方提供）

桃園市中壢警方清明連假擴大臨檢，查獲外籍通緝犯與失聯移工共18人。（圖由警方提供）

桃園市中壢警方清明連假擴大臨檢，查獲外籍通緝犯與失聯移工共18人。（圖由警方提供）

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