海勝1號貨輪起火 澎湖貨運恐受影響

海勝1號貨輪，在龍門貨運碼頭傳出火警。（民眾提供）

2024年5月6日甫風光啟用的海勝1號貨輪，今（7）日傳出在澎湖龍門港貨運碼頭起火燃燒，澎湖縣政府消防局及高雄港務消防分隊都加入滅火行列，雖然2小時後火勢撲滅，但主要載運澎湖民生物資的海勝1號，已受到重創，勢必影響澎湖民生物資供應。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日上午6時57分受理警察局轉報指稱，湖西鄉龍門港貨運碼頭，有1艘貨船正在起火燃燒，請求派遣人車前往搶救。

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消防局獲報後，立即派遣第二大隊、湖西、馬公、澎南及白沙分隊共計10車20人前往現場，由副大隊長王思源指揮搶救，龍門及馬公港務消防分隊共計出動4車10人前往，搶救人車合計14車30人。

勤務人員到達現場回報，海盛航運所屬海勝一號（1650噸），貨船1樓為餐廳，2樓為住艙，3樓為駕駛室，1樓餐廳位置有明火冒出，立即部署水線搶救。由於現場火勢猛烈，迅速延燒至2樓住艙及3樓駕駛室。勤務人員同時部署4水線，延伸至各樓層搶救。

經全力搶救，火勢上午9點控制，9點25分撲滅，貨船燃燒總面積約100平方公尺。

根據了解，海勝1號已經卸完貨等待裝船，原本預計上午10時裝船完回嘉義，船員早上5點多起來上廁所無異樣，6點50發現火警，都是濃煙，不見五指，趕緊叫醒其他船員逃生，1樓廚房疑似起火點，一路向上延燒至3樓駕駛艙。

火勢由一樓餐廳，延燒至三樓駕駛艙。（民眾提供）

澎湖縣政府消防局、港務消防分隊，都投入救火行列。（民眾提供）

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