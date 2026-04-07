恐怖前任男友偷拍私密照傳現任 嗆聲：「X免錢，換你了！」

吳姓男子不甘與前女友分手後對方又另結新歡，竟傳送私密照給現任男友。示意圖（資料照）

吳姓男子不甘與前女友小香（化名）分手，竟將交往期間偷拍的私密處照片，傳送給小春的現任男友，甚至留言嗆聲「加油欸，小老弟」、「幹免錢，換你了」等挑釁文字，被法官依違反性影像罪判徒刑9月。

判決指出，吳男與小香曾交往同居，吳男曾趁兩人準備發生性行為時，不顧小香明確拒絕並出手推阻，竟強行持手機拍攝裸露陰部的私密照片多達5張。

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兩人分手後，吳男透過臉書Messenger將這批偷拍照片，連同另一張小香成年後合意拍攝的裸胸照，通通傳給小香的現任男朋友，更語帶輕佻地留言揶揄「加油欸，小老弟」、「幹免錢，換你了」，試圖藉此羞辱小香並破壞她的感情。

男友收到照片和留言後告知小香，小香趕緊報警求援。高雄地方法院審理時，吳男否認偷拍，辯稱：「我有叫她做特殊動作，但她只叫我不要拍臉」，認為小香同意拍性愛照，但沒拍到臉應該就是同意拍照。

由於吳男僅承認散布影像，被法官認為其行徑不僅嚴重損害人與人之間的信任，更造成小香巨大的精神痛苦，且事後毫無悔意，至今未達成和解，因此依「未經同意無故攝錄性影像罪」及「無故以他法供人觀覽他人性影像罪」判刑9月，得易科罰金，可上訴。

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