獨家》發網文控老闆公司內偷吃遭提告 法官認可受公評判老闆敗訴

L姓男子發網文指述前公司老闆涉偷吃公司內小三，被老闆告上法院求償。台南地院法官判老闆求償敗訴。（資料照，記者王俊忠攝）

L姓男子於2025年7月底，在其IG發文指前公司老闆「有夠噁心，偷吃不是第一次、還背地開老婆買的跑車載別的女人出去；情人節送禮、包紅包給自己公司的小三」遭前老闆告侵害名譽權求償。台南地院審指，老闆保險經紀職業高薪又有高度信任性，需受較高監督要求，L男所指與職場公益性有公共性連結，是可受公評之事，判老闆敗訴，還可上訴。

L男在其IG點名老闆的姓氏、指老闆有夠噁心，聽說你偷吃也不是第一次了，在人前講自己老婆有多辣，背地裡做這種偷雞摸狗的事、還開老婆錢買的跑車載別的女人出去，聽說情人節還買禮物加包紅包送給自己公司的小三，近水樓台到極致，到底還有什麼缺德事是你幹不出來的啊？！

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遭指述的公司老闆說，L男指述是他的私生活範疇，與公共利益無關，已侵害其隱私權，也讓他遭受心理壓力、焦慮與不安，人格權也受損害，為此求償精神慰撫金與要求刪去網路發文、留言。

L男駁說，老闆不是他的IG好友，無法看到這貼文，只少數人能閱讀；貼文內容是有相當理由認定是真實、所做的評價，並非捏造，且老闆未舉證有多少人看到此貼文對老闆產生負面觀感、造成名譽受損，請法官駁回老闆之訴。

台南地院民事法官表示，公司成員私人交往關係是私德、一般不是可受公評之事，但如成員交往關係涉及職場公益性的公共性連結（如影響公司聲譽、妨害職場秩序等），PO文者有合理求證是真實、維護公司整體利益，客觀上未逾必要評論範疇，應認是對可受公評事項適當評論，受法規保障。

法官說，老闆也控告L男涉妨害名譽，檢方對L男不起訴確定。遭指述的老闆從事保險經紀事業，擁有高薪；依保險經紀業有高度信任的性質、老闆有公司治理者的責任，應受較高的監督與評論要求，其私生活涉及上述一定的公共性，此外，觀看貼文者如與原、被告沒有交集，無法從此貼文知悉是在指述原告老闆，難認此貼文構成侵權行為。

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