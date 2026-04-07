小三改名叫「阿豪」！腥夫外遇兩女 藏愛仍被識破

李姓男子出軌兩女，為了避免偷情被發現，還把小三的名字改叫「阿豪」。示意圖（資料照）

許姓女子意外發現丈夫李男與多名女子過從甚密，憤而對丈夫及兩名外遇對象提提告求償110萬元，法官認定李男與前同事鄭女確實存在曖昧情愫，兩人須連帶賠償15萬元，另李男曾與王女交往事實成立，但無法證明王女知道對方已婚，因此由李男單獨賠償10萬元。

判決指出，許女主張，丈夫李男自2011年起便與前同事鄭女交往長達13年，儘管兩人早已非同事，鄭女仍長期向李男分享包含個人私密行蹤的行事曆，更查出他們多次單獨前往台南、高雄及日本京都、大阪等地旅遊，並留下頭親密合照。

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李男與鄭女則辯稱行事曆是「誤傳」、出遊是「不期而遇」，至於日本牽手照則是因李男「手濕且沒手套」，才借鄭女的手取暖。高雄地方法院審理後，法官認為，兩人多次緊貼自拍、共用雲端儲存私密照片，行為早已逾越一般社交分際，判兩人應連帶賠償15萬元。

至於另一名出軌對象王女，則被李男偷改LINE的名字叫「阿豪」，藉此躲避被妻子發現出軌，但法官審酌相關事證時，雖認定李、王兩人曾於2016年間與其交往，且有轉頭親吻、在房內穿著內衣梳妝等親密互動，但因許女無法提出王女明知李男有配偶的確切證據，且李男可能隱瞞已婚身分，因此判定王女不構成侵權，僅由李男單獨負擔損害賠償責任，判李應賠10萬元，可上訴。

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