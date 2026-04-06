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    首頁 > 社會

    19歲女生凌晨騎車返家途中 命喪聯結車輪下

    2026/04/06 13:39 記者陳鳳麗／南投報導
    發生死亡車禍的埔里鎮中正路與60巷口路段，是上下坡彎道。（圖由民眾提供）

    發生死亡車禍的埔里鎮中正路與60巷口路段，是上下坡彎道。（圖由民眾提供）

    首次上稿 11:17
    更新時間 13:39

    南投縣埔里鎮郊區今天凌晨2點半發生死亡車禍！19歲白姓女子住仁愛鄉，打工結束騎機車訪友，凌晨騎車返家不知何故人捲進聯結車輪下，埔里消防分隊以機具頂起車輪，拉出白女時，白女頭部破裂、全身骨折，已明顯死亡，聯結車余姓駕駛沒有酒駕，肇事原因由警方調查釐清。

    今（6）日凌晨2時31分，埔里消防分隊接獲報案電話，趕往埔里鎮中正路60巷口救援遭聯結車壓困在車輪底下的機車騎士，消防分隊出動消防車和救護車，該名女騎士被壓在車輪底下，已沒有生命徵象，救助隊員用重型救援推頂器材，將聯結車頂起並將傷患救出，惟其已明顯死亡。

    埔里消防分隊指出，機車女騎士頭部破裂，有很大的開放性傷口，全身骨折，已明顯死亡，後續交由警方處理。

    據了解，19歲白姓女騎士凌晨2點多，從埔里往仁愛方向騎乘，騎到中正路與中正路60巷口，車倒人捲進對向聯結車的車輪下。因聯結車行駛在自己的車道上，有人說女騎士疑似自摔到對向，惟肇事原因仍待警方調查釐清。

    車禍發生地點不只是路口，且剛好是上下坡的彎道，地方居民都很擔心從巷口出來，或是中正路來往車輛，極易因彎道發生車禍。

    女騎士壓在聯結車輪下。（圖由埔里警方提供）

    女騎士壓在聯結車輪下。（圖由埔里警方提供）

    女騎士的機車倒在路邊。（圖由埔里警方提供）

    女騎士的機車倒在路邊。（圖由埔里警方提供）

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