民眾黨「黨內互打」連環爆料 他笑歪：內戰起來是核彈等級互轟

李貞秀（左）日前爆料高虹安（右）拿了柯文哲700萬，相關風波尚未平息，反而引起民眾黨內部人士連環爆料。（資料照）

民眾黨中配「立委」李貞秀日前開直播意外爆料高虹安拿了柯文哲700萬之後，相關風波未平息，引發白營「連環爆」，前新竹縣黨部執行長林冠年爆料，李貞秀原本選竹北市長，但高虹安不支持；曾代表白營參選桃園市議員的曾姸潔則貼出李貞秀私下痛批高虹安的對話紀錄。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文笑說：「只能說民眾黨內戰起來，用核彈等級的互相毀滅開轟，有了這些我們還需要八點檔幹嘛？」

張育萌整理白營近日爆料相關來龍去脈，表示林冠年近日爆料李貞秀原本要選2022的竹北市長，高虹安為此十分不滿，因為高想要推自己人，又想推藍白合，後來高虹安支持國民黨的竹北市長人選，換來國民黨支持高虹安，導致林耕仁在新竹市「被放鳥」。

請繼續往下閱讀...

張育萌提到，代表白營參選桃園市議員的曾姸潔1日在臉書爆料，她在去年8月10日黨代表大會當天，就已經提了臨時動議，主張「檢討並免除不適任者的不分區資格」，提案內容用「陸籍」這個具體且外顯的理由。曾姸潔說「我曾協助該委員渡過『立委群對話外流、被送中評會』的難關」，接著又說「與其接觸後發現，其情緒控管明顯不穩、專業能力亦尚未到位」。

張育萌續指，不過曾姸潔的提案在黨代表大會一進場，就直接被沒收，連被討論的機會都沒有，提案被沒收就算了，曾妍潔還直接被送中評會，再加上被出征。不過此刻才是連環爆的重點，林冠年跑去曾妍潔的貼文留言，說她「情勒鬼，黃國昌不提名妳就爆料」，讓曾妍潔氣到不行直接反擊，貼出李貞秀的對話紀錄。

張育萌提到，從曾妍潔貼出的對話紀錄可得知，李貞秀直接說：「我到今天還認為高是台灣民眾黨的罪人，我跟主席也這麼說，高當初在酒駕風波之後就特別打壓自己黨內的市長提名參選人，非常非常之詭異。」除此之外，李貞秀還指控高虹安「謊報軍情說我們根本沒有在認真選」，重批高虹安「罪無可赦」、「打壓自己責任區內及黨內的參選人，完全置黨的利益不顧」、「走到今天完全咎由自取」。

張育萌對此表示：「我真的要發瘋。劇情發展到這，我已經不知道要站在誰那邊了，只能說民眾黨內戰起來，用核彈等級的互相毀滅開轟，有了這些我們還需要八點檔幹嘛？拜託李貞秀和這些人都要繼續留在民眾黨。」最後張育萌也強調：「現在就看黃國昌怎麼面對黨內的『吹哨者們』。有夠好笑，黃國昌永遠咆哮最大聲，遇到內部吹哨者就整天想怎麼親痛仇快，如果李貞秀這樣被開除，黃國昌的吹哨者協會也可以直接收一收、打包回家了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法