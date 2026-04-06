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    首頁 > 國際

    穆吉塔巴首次現身戰情室？伊朗軍方發布影片秒遭打臉

    2026/04/06 10:52 即時新聞／綜合報導
    伊朗公布穆吉塔巴現身戰情室的畫面，不過立刻被系統判定為AI生成。（圖擷自X）

    伊朗公布穆吉塔巴現身戰情室的畫面，不過立刻被系統判定為AI生成。（圖擷自X）

    伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）自接任後從未公開露面，引發外界對其是否能履行職務疑慮；現伊朗公布穆吉塔巴現身戰情室的畫面，不過立刻被系統判定為AI生成。

    伊朗革命衛隊（IRGC）今（6日）在X平台上公布穆吉塔巴現身戰情室的影片，只見他身體狀況良好，走入戒備森嚴的軍事作戰指揮室，並聽取軍方報告。畫面中還展示了以色列狄莫納（Dimona）核設施的衛星照，圖片上清晰標註了該設施的精確地理座標。

    不過該影片破綻百出，包含光影不自然、臉部模糊及轉場異常等，立刻被X平台判定為AI影片。

    目前穆吉塔巴仍生死未卜，傳出其在空襲中身受重傷，目前仍在治療中，最新一次回應是5日在X平台上，稱要持續封鎖荷姆茲海峽。

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