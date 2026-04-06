收容天數有上限 移民署：若更多「阮芳勇們」恐成另類國安漏洞

中國前海軍艦艇長阮芳勇偷渡來台，在收容替代處分期間接受訪問引起關注。（資料照，取自Youtube頻道「盛雪」）

中國前海軍艇長阮芳勇，駕駛快艇偷渡來台後被判刑，服刑後受限兩岸情勢，只能送去移民署收容所等待遣返；依現行規定，收容有天數限制，期滿後移民署只能讓他以「收容替代處分」離開收容所，沒想到他卻趁機接受網路媒體訪問，社會譁然。不過，有官員擔心，若往後有更多「阮芳勇們」來台，卻因收容天數上限、無法遣返而在台趴趴走，可能成為新的國安漏洞。

移民署統計，去年移民署收容的外來人士約有2萬多人，其中已遣送出境者達1萬9千多人，有1千多經移民署做成收容替代處分而尚未出境。在這1千多人當中，有10餘人是從中國偷渡來台被檢警查獲，但受限目前兩岸情勢，短期內無法順利遣送。

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根據現行法令，中國人士在台涉案服刑完畢後必須遣返回中國，在等待遣返期間，必須送交移民署收容。但依目前規定，中國人士收容日數最多只有150日，若超過上限，移民署只能依法做成類似法院交保的「收容替代處分」，當事人就能離開收容所在台生活。

中國一名楊姓網紅在2023年5月從廈門游泳偷渡到金門後，被判刑3個月、收容5個月後返回中國，沒想到他事後在社群上發布多支影片，聲稱自己以收容替代處分離開收容所後在台趴趴走，甚至還去環島，引起爭議。

有官員擔心，如果未來中共政府刻意派遣大量偷渡客來台，偷渡客來台後就算被抓、服刑，只要中共不理會我方提出遣返，這些偷渡客超過移民署收容天數上限後，就能在台自由活動，達到「假偷渡、真滲透」的目的。

對此，移民署表示，為進一步強化收容替代期間的管理作為，移民署已於去年底再次研修入出國及移民法，增訂授權移民署得規範受處分人於收容替代期間應遵守事項，以及涉及有危害國家安全之虞者，經移民署會商相關機關共同審認後，得再次收容，且收容期間另行計算等修正條文草案，目前正會商相關機關意見中，避免出現國安漏洞。

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