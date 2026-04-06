川普爆粗口逼開海峽「否則下地獄」 伊朗嗆要賠償 以色列待命出手

美國總統川普。（美聯社資料照）

美國總統川普5日重申要求伊朗開放荷姆茲海峽，並設定最後期限為美東時間週二晚上8點（台灣時間為週三早上8點）；同時以強烈措辭施壓。伊朗則回應，須先獲得戰爭損失補償才會考慮開放，雙方立場持續對峙。

川普於5日接受《華爾街日報》專訪並透過社群平台發文，重申要求伊朗開放荷姆茲海峽，並提出「美東時間週二晚間8時」作為關鍵時間點，將原有通牒進一步具體化。川普並表示，若伊朗未採取行動，其電廠與橋梁等基礎設施可能成為攻擊目標。

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川普在其社群平台「Truth Social」發文表示，週二將成為伊朗的「電廠日」與「橋樑日」，暗示可能對相關基礎設施發動打擊。他在貼文中直言：「開放該死的海峽，你們這些瘋子，否則你們就等著下地獄吧！」相關言論被外界解讀為對伊朗的直接威脅。

根據《CNN》等媒體報導，川普在相關貼文中使用強烈語言，部分措辭被形容為帶有粗俗意味，警告伊朗若未配合將面臨嚴重後果，相關言論引發國際關注。

伊朗總統裴澤斯基安辦公室通訊副主任塔巴塔巴伊（Mehdi Tabatabaei）批評美方言論具挑釁性，並表示若美國攻擊其基礎設施，將採取更大規模反制行動。同時，他強調，荷姆茲海峽的重新開放須在新的機制下，以過境收入補償戰爭造成的損失為前提。

與此同時，據《路透》報導，以色列高階國防官員表示，以方已準備對伊朗能源設施發動攻擊，但仍在等待美方批准，相關行動可能在一週內展開。目前尚未有美方進一步說明是否將採取實際軍事行動。

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