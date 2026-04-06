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    綠島潛水船擱淺！20潛水客跳船逃生 船體拖回途中斷裂沉沒

    2026/04/06 11:10 記者劉人瑋／台東報導
    潛水船拖回途中意外斷裂、沉進海中。（資料畫面，第一三岸巡隊提供）

    潛水船拖回途中意外斷裂、沉進海中。（資料畫面，第一三岸巡隊提供）

    4日下午約3時左右，一艘潛水船「千洋號」於綠島公館港外擱淺，船上約20名潛水客跳船逃生，直到晚間，船主透過友船設法將其拖回岸上，想不到接近港外100公尺就斷裂沉進海中。

    東部分署第一三岸巡隊表示，4日下午3時6分，綠島漁港安檢所檢查人員主動發現，綠島籍「千洋號」兼營娛樂漁業漁船，於準備進港期間，不慎於公館港嘴左側灘岸擱淺，綠島漁港安檢所檢查人員發現後，立即啟動救援機制，並回報第十巡防區指揮部協助通報第十五海巡隊PP-10068艇前往現場協助救援。

    事發後，船上潛客紛紛游上岸，昨日晚間由友船協助拖帶脫困期間，因船體斷裂，於當晚7時18分沉沒於公館漁港外約100公尺海域。另外，令人擔心的則是柴油外漏造成生態破壞，岸巡表示，船上主要柴油已完成抽除，現場並預置吸油棉片防範污染，後續已通報海洋保育署、航港及環保單位辦理相關處置。

    交通部航港局已發布礙航通報，公告沉船位置，提醒附近船舶航經時注意避讓，維護航行安全。

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