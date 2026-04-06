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    南港分局與教會攜手辦嘉年華會 Q版警娃「熱血傳愛」藝起發聲防詐

    2026/04/06 11:38 記者陸運鋒／台北報導
    台北市南港分局與基督教南港區眾教會合作，在南興公園舉行「南港有愛！熱血常在-嘉年華會」-「識詐」預防犯罪宣導活動。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市南港分局與基督教南港區眾教會合作，在南興公園舉行「南港有愛！熱血常在-嘉年華會」-「識詐」預防犯罪宣導活動。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市南港警分局於清明連假期間與基督教南港區眾教會合作，在南興公園舉行「南港有愛！熱血常在-嘉年華會」-「識詐」預防犯罪宣導活動，由副分局長謝佾廷率領「打詐南港隊」至現場實施「識詐」、「婦幼」、「交通」等預防犯罪宣導活動。

    活動現場由Q版警察娃娃配合與民眾互動外，並透過「無敵打投籃機」小遊戲，與現場民眾交流，加深預防犯罪知能，以分齡分眾方式傳達各項防制詐騙的方法，達到寓教育樂、防制犯罪最佳效果。

    南港警分局表示，參與單位有台北市政社會局、南港區公所、南港里辦公室、財團法人天使心家族社會福利基金會等單位，另市長蔣萬安及多位民意代表、藝人及主播亦參與本次盛會。

    南港警分局指出，藉由本次與基督眾教會辦理「南港有愛！熱血常在-嘉年華會」時機，透過全民「識詐」預防犯罪宣導活動，讓來參加教友及貴賓更加瞭解易發犯罪的誘因，進而能深入民眾心中，強化自我防衛能力，建立預防各項犯罪的正確觀念。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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