正義市場春捲食物中毒爆增134人、29人住院 高市重罰36萬

高雄正義市場內的春捲攤爆發集體食物中毒，已有134人就醫。（圖由高雄市衛生局提供）

高雄市苓雅區正義市場內經營40年春捲攤，4日起陸續有消費者食用後出現上吐下瀉的食物中毒現象，衛生局統計，截至今（6）日上午9點，共接獲10家醫療院所通報134人，其中96人就醫後返家休養、7人留院觀察，2人就醫治療中、29人住院持續治療中。因攤商規避稽查，加重裁罰36萬元及法辦。

高雄市衛生局指出，由於此食安事件影響所致目前已有多位民眾就醫，經流行病學初步研判，該攤商販售食品存有重大疑慮，顯已危及消費者生命、身體、健康。為避免食安風險擴大，昨日稽查人員到場查察時依法命業者暫停作業及停止販賣。

請繼續往下閱讀...

衛生局表示，攤商第一時間未能主動配合，甚有規避妨礙行為，且5日早上前往稽查第一時間業者針對春捲所包之食材僅提供內容物豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔、香腸、豆干及糖粉、花生粉等調料，後經調查內容物還有蛋品、肉絲，經向業者確認無誤，業者刻意隱匿拒絕規避吐實食蛋品及肉絲，導致疫情調查判斷完整性，將依食品安全衛生管理法第41條暨同法47條加重裁罰36萬，同時因食安風險情節重大而使就醫人數持續增加，全案已同步移送地檢署偵辦。

衛生局調查，該春捲攤商「無投保產品責任險」，相關消費者若證實因食品中毒就醫，依法可依據「就醫單據（如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害請求賠償」，倘若雙方若無處理共識，消費者可撥打1950市府消費者服務中心申訴尋求協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法