彰化去年3起瓦斯外洩氣爆 消防局提醒牢記4口訣

瓦斯桶平時定期檢查管線與軟管是否有鬆動、龜裂或老化情形。（圖由消防局提供）

近期國內發生多起瓦斯氣爆事故，中部某傳統市場疑因桶裝瓦斯外洩發生氣爆意外，造成6名攤商受傷，並波及多處攤位與周邊設施，再次凸顯瓦斯外洩處置不當，可能瞬間引發氣爆事故，彰化縣消防局提醒民眾牢記禁、關、推、離」4大口訣，以有效避免瓦斯累積及氣爆事故發生，守護居家與公共場所安全。

彰化縣消防局統計，近5年來累計發生28件因瓦斯洩漏引發火災案件，其中去年發生3起瓦斯氣爆事件，造成1人受傷。瓦斯氣爆雖非高頻率事故，但一旦發生，破壞力相當驚人，除可能造成人員傷亡外，也常波及鄰近建物及周邊環境，後果不容小覷。

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消防局指出，瓦斯桶擺放位置與通風環境直接影響安全程度，應放置於戶外或通風良好處所，避免設置於室內、樓梯間、封閉陽台或地下室等密閉空間，以防瓦斯外洩時於室內累積形成危險。瓦斯桶應直立放置並加以固定，平時定期檢查瓦斯管線與軟管是否有鬆動、龜裂或老化情形，原則每2年更換一次，並確保接合處穩固，以降低瓦斯洩漏及引發氣爆的可能性。

當家中或營業場所聞到瓦斯異味時，應保持冷靜並依「禁、關、推、離」步驟處理，亦即為禁止開、關任何電器或火源，避免產生火花引發氣爆；關閉瓦斯總開關或瓦斯桶開關，防止瓦斯持續外洩；輕輕推開門窗通風，讓外洩瓦斯自然擴散，降低濃度；立即離開現場至戶外安全處，並撥打119請消防單位協助處理。

瓦斯桶應直立放置並加以固定。（圖由消防局提供）

瓦斯桶應確保接合處穩固，以降低瓦斯洩漏及引發氣爆的可能。（圖由消防局提供）

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