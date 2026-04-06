一句「養你一輩子」 新竹速食店女員工遭騙走205萬

一句「養你一輩子」，新竹速食店女員工遭愛情騙子騙走205萬！（情境照）

一句「養你一輩子」，速食店女員工遭愛情騙子騙走205萬！

新竹蔡男向速食店員工張女騙稱自己開軟體公司有足夠資力，借款會10倍、100倍的還、父親名下不動產可望出售償還、會養她一輩子幫買車買房，張女信以為真陸續掏出205萬元給情郎，才知一切攏是假，新竹地院依行使偽造私文書罪將蔡姓渣男判刑3年。

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法官調查，蔡男110年結識張女後，因積欠大量債務周轉困難，竟陸續向張女佯稱「錢包遺失」、「帳戶有問題」等不實理由，並持續利用話術建立其多金人設，持續詐騙張女。

其騙術包括：開設軟體公司有充足資力、可請張女住星級飯店、借款會10倍、100倍的還、父親名下不動產可望出售償還借款、會養她一輩子、幫買車買房等虛偽話術，並偽造不動產買賣契約書以掩飾自身業已周轉困難事實，使張女陷於錯誤，誤信蔡男始終有日後償還款項的誠意及資力。

張女陸續於111年3月至112年7月，掏出205萬元給蔡男，直到112年8月間終知蔡男實係無意還款，經調閱不動產資料發覺亦非蔡男或其家人所有，才知受騙。

法官審酌張女當時為連鎖速食店員工，經濟能力難稱優渥，本案犯罪所生損害對張女而言均屬甚鉅。蔡男雖於偵查及審理中數度表明願和解、調解意願，然審判長達2年多期間卻從未依約償還一分一毫，純屬試圖減輕刑責、甚至間接達到拖延訴訟目的之舉。

且審理中蔡男無視證據，仍謊稱從未對張女表示他開軟體公司有充足資力，顯見迄今始終仍未能面對自身行為之不法，依雙方訊息紀錄可知二人來往情節，蔡男除騙取張女財物之外，實際上亦使她無端付出情感而讓自己從中獲得滿足，更見蔡男行為動機之惡劣，最後依行使偽造私文書罪判刑3年。

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