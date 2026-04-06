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    首頁 > 社會

    台中82歲老翁暴雨中迷途 有裝定位器家人卻找了4小時

    2026/04/06 08:59 記者歐素美／台中報導
    員警協助將老翁的微電自行車牽到路邊。 （民眾提供）

    員警協助將老翁的微電自行車牽到路邊。 （民眾提供）

    82歲呂姓老翁，冒著風雨，4日從台中市南區住家騎微電自行車外出，因老翁曾迷途，兒子在其身上放置定位器，卻找了4小時仍未找到人，老翁一路騎至潭子區中山路時，牽著車逆向走在內車道，險象環生，路人見狀趕緊報警，警方將老翁帶回派出所，才通知家屬帶回。

    這起事件發生在4月4日晚上9點左右，民眾報案指稱有一名老翁在暴雨中獨自逆向牽著微電自行車行走在潭子區中山路的於內側車道，險象環生。大雅警分局頭家派出所警員林佳慶、何肜駿獲報立即趕赴現場，發現老翁被淋濕全身顫抖、不發一言，員警隨即上前關懷，並將老翁帶回派出所休息，通知救護人員到場檢查，確認老翁身份，並聯繫家屬到派出所。

    老翁的兒子表示，父親當天傍晚獨自從南區住家騎乘微電自行車外出，因暴雨不斷，家人擔心父親安危，加上父親曾迷途，因此在其身上放有定位器，便透過定位器沿線搜尋長達4小時，惜仍未找到，幸熱心民眾報案，警方迅速救援，才讓一家人團聚。

    員警將老翁帶回派出所，等候家屬帶回。（民眾提供）

    員警將老翁帶回派出所，等候家屬帶回。（民眾提供）

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