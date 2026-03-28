台中逆子砍母裸奔1.4公里！殺人未遂送辦 裁定強制安置治療

張男全裸在街頭狂奔遭警方壓制。（民眾提供）

台中市南區26日發生一起駭人弒母案，39歲張姓男子疑思覺失調症、沉迷玄學宗教，竟持菜刀攻擊70歲母親後，全裸持刀逃出社區、沿街狂奔約1.4公里，滿身血跡嚇壞路人，警方獲報追捕將其制伏送醫，昨依殺人未遂罪嫌送辦，檢方複訊後聲請強制安置入醫療機構治療獲准。

據了解，張男近期疑沉迷玄學宗教，精神狀態出現異常，案發當天下午就曾有裸體衝上頂樓等失序行為，當晚他欲再度裸體外出遭母親制止，雙方爆發激烈爭執，未料張男情緒失控，竟持刀朝母親猛砍，造成其頭部、頸部及四肢多處重創，現場血跡斑斑。

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鄰居指出，當時屋內傳出尖叫與打鬥聲，不久後便見張男渾身是血衝出社區，而張男自9樓住處逃離後，全身赤裸，右手持菜刀、左手抱著自動體外心臟去顫器（AED），一路狂奔約1.4公里，因身上都是血跡，民眾見狀紛紛驚恐閃避並報警求助。

警方隨即展開圍捕，在街頭成功攔截張男，並以辣椒水將其制伏上銬，張男被捕時情緒仍極度激動，不斷高喊「為什麼要殺我？」但身上並無明顯傷勢，血跡研判為母親噴濺所致，隨後被強制送醫觀察。

另一方面，張父外出返家時發現妻子倒臥血泊，立即報案求援，張母經送醫搶救後一度昏迷，所幸目前生命跡象穩定、意識清楚，仍在醫院持續治療，至於張男27日晚間出院後即被警方帶回偵訊，並依殺人未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後聲請強制安置入醫療機構治療獲准。

走廊上血跡斑斑，警方已拉起封鎖線採證。（民眾提供）

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