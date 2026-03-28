伊朗駭客攻破FBI局長信箱！「抽雪茄」私照、300封郵件全公開

美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）私照被駭客公布。（取自X）

美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）驚傳個人電子郵件帳戶遭與伊朗相關的駭客組織入侵。巴特爾私下「抽雪茄」、「對鏡自拍」以及多張搞怪照片皆被公開至網路。FBI隨後證實確有其事，並表示已採取必要措施，以降低此事件可能帶來的風險。

綜合外媒報導，駭客組織「漢達拉」（Handala Hack Team）於27日在官網發布一系列巴特爾的私人照片，並語帶諷刺地表示：「巴特爾現在會發現，自己的名字也列在受害者名單中了。」FBI對此發表聲明，發言人威廉森（Ben Williamson）表示：「我們已採取所有必要手段，來化解此事件的潛在威脅。」但他強調，外洩資訊均為「歷史舊件」，內容不涉及任何政府機密。

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除了私人照片，駭客還公布了300多封電子郵件，內容似乎混合了2010年至2019年間的私人與工作往來郵件。《路透》指出，雖然目前無法證實郵件的真實性，但該組織宣稱破獲的 Gmail 地址，與資安公司在過往外洩記錄中連結到巴特爾的帳號相符。「漢達拉」並未回應置評請求，且其網站在27日晚間無法存取。

「漢達拉」自稱為親巴勒斯坦的「義警」駭客組織，但西方研究人員普遍認為，該組織其實是伊朗政府網路情報單位的虛擬分身之一。此外，該組織近期也聲稱在3月11日入侵了密西根州的醫療設備商史賽克（Stryker），並刪除了大量的公司數據。

駭客組織公開嘲弄 美方專家指「舊料回收」

根據《BBC》報導，「漢達拉」在聲明中大肆嘲弄：「FBI 所謂『堅不可摧』的系統，不到幾小時就被我們擊潰。這就是美國政府引以為傲的安全防護？這就是那個以為靠威脅和賄賂就能封殺反抗聲音的網路巨人嗎？」

然而，曾在FBI網路部門任職、現為資安公司 Halcyon 高級副總裁的凱瑟（Cynthia Kaiser）向《BBC》透露，這批資料很可能源自過去的舊案件。她分析：「郵件內容看起來非常有年代感，這讓我相信，這批數據應是其他組織早前外洩的成果，現在只是被拿出來『回收利用』。」

專家進一步解釋，鎖定政府高官的個人帳戶進行攻擊，技術門檻其實並不高。威斯康辛大學麥迪遜分校國家安全研究員施羅德（Dave Schroeder）指出：「個人帳戶的防護與警報層級遠不如政府系統，因此常成為駭客眼中的軟柿子。」他補充道，「漢達拉」一貫的操作模式就是透過入侵名人或知名機構來獲取關注，藉此達成宣傳目的。

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