街頭刀插頸、套房雙屍、車內割喉…… 台中15天內情殺命案連發

警方在忠明路情殺命案現場拉起封鎖線。（民眾提供）

台中市近期治安氛圍引發關注，短短半個月內接連發生3起重大命案，其中27日西區忠明路的街頭情殺最為駭人，一名巴姓女子下班途中，竟遭陳姓前男友當街持刀攻擊，頸部遭刺重創，當場倒臥人行道送醫不治，現場血流滿地，畫面震撼目擊民眾。

案發於傍晚下班尖峰時段，現場車流與人潮眾多，突如其來的攻擊讓不少駕駛急踩煞車、行人四散閃避，目擊者形容，女子倒地時呈「大」字形，頸部還插著刀，鮮血不斷湧出，令人不寒而慄。

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警方隨即展開追緝迅速逮捕陳男，初步研判為感情糾紛引發殺機，但詳細動機仍待釐清，而這起血案，也讓外界再度回頭檢視台中本月接連發生的另外兩起命案，3月18日，西區一處出租套房內發生情侶雙屍案，張姓男子疑不滿分手，深夜外出購買水果刀後返回埋伏，在女友進出浴室時突襲割喉，隨後自刎身亡，現場血跡斑斑，手段冷血。

更早在3月13日，豐原區也發生車內情殺，62歲傅姓男子與紀姓女友談判分手時情緒失控，持刀割喉後竟開車直奔派出所投案，紀女最終仍因傷重不治，傅男遭羈押禁見。

短時間內連續發生多起與感情糾紛相關的命案，引發網路熱議，不少網友直呼「太誇張，接連見血」、「前幾天才一件，現在又來」、「台中最近真的不平靜」。也有人感嘆，「原本可以好好分手，卻一再演變成悲劇」，顯示類似事件帶來的社會震撼仍在持續擴大。

發生在18日的套房雙屍命案。（民眾提供）

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