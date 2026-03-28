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    3天賺6000元淪詐團工具人 越南逃逸移工判刑2年6月驅逐出境

    2026/03/28 11:20 記者蔡政珉／苗栗報導
    逃逸移工成詐團「洗車手」，法官重判2年6月並驅逐出境。圖為苗栗地院。（資料照）

    逃逸移工成詐團「洗車手」，法官重判2年6月並驅逐出境。圖為苗栗地院。（資料照）

    越南籍逃逸潘姓男移工去年9月間加入名為「越南NO.2」的飛機（Telegram）群組，受其越籍同鄉「小雨」指示，前往收取含金融卡包裹後負責測試、更改被害人寄出的金融卡密碼，潘男後來被捕。苗栗地院法官近期審理後，依三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，判處潘男應執行有期徒刑2年6個月，並在執行完畢後驅逐出境，目前全案上訴中。

    判決書指出，潘男為逃逸移工於去年9月間加入詐騙集團，之後接受指示取回內含5張人頭金融卡的包裹。隨後，潘男轉往苗栗市一家汽車旅館，利用集團提供的筆記型電腦與讀卡機，逐一確認帳戶餘額、測試匯款功能，並更改金融卡密碼以利集團洗錢。

    警方掌握線報後，趁該詐團一名李姓車手前往旅館向潘男領取6000元報酬時，當場衝入房間將正在操作電腦的潘男逮捕；潘男被捕後稱，他在被捕3天前才加入此案詐欺集團，3天收到報酬6千元。

    法官審酌，潘男身為外國籍人士，不思正道謀生，竟參與結構性詐欺組織，協助製造金流斷點，增加檢警追查難度，對社會治安危害甚鉅，依三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪判處潘男須執行有期徒刑2年6個月，執行完畢後驅逐出境。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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