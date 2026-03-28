柯文哲一審判17年 背信罪限制上訴、二審出爐後恐入獄

柯文哲。（資料照）

台北市前市長柯文哲等犯京華城等案，案經合議庭審理後，依照違背職務收賄罪判處13年有期徒刑，褫奪公權6年；共同犯公益侵占罪3年6月；公益侵占罪2年；共同犯背信罪2年6月，合併應執行17年，褫奪公權6年。北檢表示，將會於期限內提出上訴，未來本案將進入二審，不過根據刑事訴訟法第376條第一項條文規範，背信罪不得上訴三審，因此二審宣判後，柯文哲就須先入監服刑。

根據刑事訴訟法第1項規定，最重本刑為三年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪以及刑法傷害罪、竊盜罪、侵占罪、詐欺罪、背信罪、恐嚇罪、贓物罪、施用第一級毒品罪、持有第二級毒品純質淨重二十公克以上罪經第二審判決者，不得上訴於第三審法院。

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前立委林益世涉收受地勇公司6300萬元，向公營事業人員施壓，被依貪污罪起訴，其犯罪事實犯罪事實有3區塊，其一為林益世在立委任內，收受陳啟祥6300萬元賄賂，協助地勇取得契約；其二是擔任行政院秘書長任內，向陳啟祥索賄8300萬元未遂；其三是1580萬元的不明來源財產。

最高法院評議後，林益世財產來源不明罪確定判刑2年，貪污罪方面則因犯罪事實仍有待釐清，發回高院更審。林益世於2018年9月28日向台北地檢署執行科報到發監執行，並於2020年4月16日獲釋，暫時結束他1年7個月的監獄生活，其餘更二審部份仍在高院審理中。

而柯文哲犯罪區塊也分三區塊，包含京華城案、侵占政治獻金案以及挪用基金會捐款養黨工案，最後被依照違背職務收賄罪判處、共同犯公益侵占罪、公益侵占罪、共同犯背信罪，併處17年。背信罪部份依法不得上訴三審，因此未來在二審結果出爐後，柯文哲恐將先發監執行。

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