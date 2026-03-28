誇大保健品療效挨罰3655萬當空氣 負責人遭拘提管收3月

詹姓負責人26日被拘提到案，法院裁定管收3月。（行政執行署台中分署提供）

販售保健食品卻誇大療效、廣告不實，一家生醫公司長期違規遭重罰，累計被開出93筆罰單、金額高達3655萬餘元，卻始終拒不繳納，甚至刻意隱匿金流規避執行，行政執行署台中分署深入追查發現資金流向異常，近日拘提詹姓負責人到案後，向法院聲請管收3月獲准。

衛福部食藥署先前公布年度十大違規食藥廣告名單，其中榜首產品「A.H.A關捷挺固立」委刊廠商樂微生醫國際有限公司，於2024年間頻繁在平面與網路媒體刊登廣告，內容涉及誇大醫療效能及不實宣稱，嚴重違反《食品安全衛生管理法》，彰化縣與台中市政府多次裁罰，累計高達93筆、3655萬3665元。

請繼續往下閱讀...

案件移送行政執行署台中分署強制執行後清查發現，公司財務狀況疑點重重，帳戶多次出現大額提領，卻與申報資料明顯不符，例如2024年5月提領140萬餘元稱發薪，但全年申報薪資僅約74萬元；同年6月提領150萬元標示為廣告費，帳冊卻僅列報約72萬元，金流落差驚人。

此外，詹姓負責人亦曾以主管獎金、導演獎金名義，分別提領120萬元及258萬元，但對政府開出的鉅額罰鍰卻置之不理，更離譜的是，公司自2025年5月起帳戶幾乎無資金存入紀錄，但相關產品仍持續於主流電商平台販售，顯示營運未停，卻刻意轉移或隱匿收入來源。

面對執行機關多次通知說明財務狀況，詹男始終未到案，執行機關認定其有隱匿資產、惡意規避執行之虞，26日將詹男拘提到案，他仍對營業收入以不清楚等語搪塞，拒絕提出清償計畫，分署隨即向台中地院聲請管收獲准，解送看守所附設管收所管收3個月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法