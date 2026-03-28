高雄男夜晚抱著「洪金豹」繞啊繞 原來是偷完夾娃娃店想落跑

電影動物方城市的角色「洪金豹」公仔遭竊，警方於5天後順利找回。（民眾提供）

高雄市鹽埕區北斗街一家夾娃娃店，近日發現店內一隻電影動畫「動物方城市」角色的大型「洪金豹」公仔失蹤，從監視器發現是22日晚間被1名男子潛入店內抱走，警方追查，發現涉案的林男（44歲）拿著偷走的「洪金豹」在市區多處騎單車、徒步徘徊，26日連人帶物尋獲落網。

鹽埕分局建國四路所指出，林男22日晚間潛入鹽埕區北斗街選物販賣機店，見現場四下無人，竟對機台上的「動物方城市」的警察角色「洪金豹」公仔動起歪念，林男當下竊走價值約2500元的「洪金豹」後，隨即逃逸，且為躲避警方查緝，於市區內多處繞行徘徊，企圖混淆警方追查方向。

請繼續往下閱讀...

警方擴大調閱監視器，逐一釐清林男的逃逸路線與活動範疇，並掌握其身分，最終於26日將其查緝到案，並當場起獲公仔，全案依竊盜罪嫌移送台灣高雄地方檢察署偵辦。

男子在娃娃機店於機台上竊走「洪金豹」公仔。（民眾提供）

男子騎單車帶著「洪金豹」公仔在市區趴趴走。（民眾提供）

男子於娃娃機店竊走價值2500元的「洪金豹」公仔。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法