2台男躲油桶出海變「太上皇」 操控全船緬甸人運20億毒品

「金昌龍號」貨輪去年3月起曾滯留台澎海域2個月，引起國安單位高度重視。（民眾提供）

台籍男子葉俊珏與王偉哲（通緝中）為了150萬元的安家費，竟躲在油桶內偷渡出海，在公海上指揮接駁總重破噸、市值逾20億元的安非他命與愷他命，涉案的9名緬甸籍船員喊冤只是「聽命行事」，法官仍認定這群跨國運毒集團惡行重大，重判主謀葉俊珏有期徒刑10年，其餘船員則分處3至6年徒刑。

判決指出，去年6月，葉俊珏同夥王偉哲潛入嘉義布袋港，將身體蜷縮在狹小的油桶內，神不知鬼不覺地搭船出海，登上在台澎海域徘徊的坦尚尼亞籍貨輪「金昌龍號」。兩人在船上雖無職稱，卻是實質的「太上皇」，每日與幕後黑手「阿義（身分不詳）」透過衛星電話單線聯繫，並將航行座標下達給緬甸籍船長，指揮船隻在馬來西亞與菲律賓外海徘徊。

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去年6月19日深夜，大批以茶葉袋包裝的毒品像「接龍」一樣被搬入金昌龍號，由於數量太多，把船艙浴室和小房間都塞得密不透風；調查局南機站和海巡署獲報，在高雄港西南方350海浬處，發現金昌龍號正在拋丟麻布袋裝的毒品至海上滅證，海巡隊員強勢登船制伏，查獲純質淨重近20公斤的安非他命與高達1006公斤的愷他命，成功攔阻毒品侵台。

高雄地方法院審理時，主嫌葉男坦承犯行，但緬甸籍船員們紛紛打出「悲情牌」，辯稱自己只是為了領取每月數百到三千美金的微薄薪水，根本不知道搬的是毒品，還說「老闆叫我們搬什麼就搬什麼」。但法官認為，接貨時間在深夜、且非正式港口接駁，加上毒品包裝破損外溢，身為資深船員豈會不知其中有詐？

法官認定，葉俊珏與船長HTAY LWIN觸犯運輸第二級毒品罪，分別重判10年與6年，其餘8名協助搬運的船員則被認定為幫助犯，各處3年徒刑，並於執行完畢後驅逐出境，可上訴。

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