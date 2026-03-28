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    判9年、服刑2年就受不了 詐欺犯求法官：被關才知道辛苦

    2026/03/28 06:30 記者王捷／台南報導
    楊男犯24起詐欺罪併判9年，服刑2年嘆被關太苦、假釋門檻高，抗告求減刑。台南高分院認原裁定已大幅折讓，依法駁回。（資料照）

    楊男犯24起詐欺罪併判9年，服刑2年嘆被關太苦、假釋門檻高，抗告求減刑。台南高分院認原裁定已大幅折讓，依法駁回。（資料照）

    楊姓詐欺犯連騙24罪被判合併應執行9年，但入監服刑2年就受不了，向高等法院台南分院訴苦，被關才知道辛苦，且詐欺犯假釋門檻極高，提出抗告，願意抄心經、賠償，希望減刑，但高分院認原裁定已依法折讓而駁回。

    楊男說，他第一次被關才發現很辛苦，因為詐欺犯無法擔任服務員，且假釋需執行近4分之3刑期。

    實務上，詐欺犯常涉組織犯罪防制條例，在服刑嚴禁享有較多自由，為防堵詐團利用職務勾串或夾帶違禁品遙控作案，監所施以最高密度管理。配合重懲政策，詐欺犯僅能進行基礎代工。

    楊男表示，妻子獨力撫養兩名未成年子女，全家受苦。他強調會尋求修復式和解，每日抄寫心經迴向，承諾出獄後分期償還被害人民事賠償。他懇求法院將刑期由9年減至7至8年，盼早日回歸社會賺錢還債，發願多做善事彌補過錯，並勸導年輕同夥出獄後好好工作。

    二審法官指出，數罪併罰考量刑罰經濟與責罰相當。原審計算楊男各罪宣告刑總計為有期徒刑29年11個月，法定內部限制刑期為12年10個月，審核他的情況，處罰9年，已大幅少了3分之1刑期，這符合比例原則。

    法院強調，原本的判決，是透過適當的處罰，達到社會防衛、教育目的，即使楊男服刑2年就覺得辛苦，但司法要堅守客觀秩序，原審裁定已給予適度刑罰優惠，並無濫用裁量權，所以駁回抗告。

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