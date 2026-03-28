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    樹枝插進車廂！台中公車深夜撞破護欄翻落邊坡 2人送醫

    2026/03/28 06:28 記者許國楨／台中報導
    公車撞破護欄滑落邊坡，現場一片狼籍。（民眾提供）

    公車撞破護欄滑落邊坡，現場一片狼籍。（民眾提供）

    台中市龍井區27日深夜發生驚險事故，一輛公車行經沙田路六段鷺山橋附近時，突然失控衝破護欄滑落邊坡並側翻在樹林，猛烈撞擊下，車窗破裂，粗細不一樹枝竟直接穿透窗框插入車廂內，枝葉散落座位與走道間，宛如災難電影場景，令人怵目驚心，所幸車上僅有司機與1名乘客皆成功脫困，未釀重大傷亡。

    台中市消防局於晚間10時33分接獲報案，擔心車上仍有受困民眾，立即調派龍井、梧棲、沙鹿分隊共5車16人趕赴現場救援，警消抵達時發現公車傾斜卡在邊坡樹叢間，車體被枝幹撐住未再翻滾，但車窗破裂、內部凌亂，仍可見樹枝插入車內的驚險痕跡。

    據了解，當時該輛中鹿客運617路公車上，共54歲余姓男司機與41歲男性乘客共2人，余姓司機頭部受傷但意識清楚，送往向上光田醫院治療；乘客則僅輕微擦挫傷，由童綜合醫院救護車送醫檢查，兩人均無生命危險。

    經初步調查，該公車沿外側車道行駛時，駕駛疑似因身體不適出現暈眩，導致車輛偏移擦撞護欄，隨後失控衝出路面、撞斷路樹滑落邊坡，經酒測確認並無飲酒情形，詳細肇事原因仍待釐清。

    消防人員獲報趕往救援。（民眾提供）

    消防人員獲報趕往救援。（民眾提供）

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