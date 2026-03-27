小孩在家大喊「不要打」 警查訪是不願用塞肛藥劑、無受虐痕跡

大同分局查出全案並非家暴案件。（資料照）

近日有網友在社群網站上張貼一段影片，影片中可聽到台北市一處住家內，有小孩撕心裂肺的哭喊聲，還頻頻大喊「不要打」，網友懷疑可能是家長虐打小孩。對此，轄區警方今天表示，員警事後前往查訪，發現是孫子生病，卻不想接受祖母使用塞肛藥劑才大聲哭鬧；孫子事後被送醫，警方也前往醫院確認，證實孫子身上並無受虐痕跡。

這名網友昨天在threads上發文並張貼影片，網友說「那句不要打跟撕心裂肺的尖叫聽得我心都要碎了，請求大同區的朋友們幫幫忙」。發文網友還說，剛剛聽到鄰居傳來這樣的聲音，已經不是第一次了，這次為了小孩鼓起勇氣錄影；網友有使用通訊軟體詢問對方家長，擔心小孩受虐，對方卻只回說是小孩感冒哭鬧。

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由於網友在影片中有秀出事發地點是在台北市大同區萬全街，轄區大同分局寧夏所警方得知後，隨即派員前往查訪。警方查出，當時是祖母在家中照料孫子，孫子因為生病感冒，不想接受祖母使用塞肛藥劑才大聲哭鬧。

警方前往查訪時，孫子已經因為生病送往馬偕醫院，警方為求慎重，也前往醫院查訪，醫師說明孫子是因為得了流感住院，且醫師治療時也沒有在孫子身上發現有家暴、受虐跡象，警方因此判斷全案並非家暴案件。

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