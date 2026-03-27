搬家遇到賊！工人偷15萬金鍊藏花圃 失主報警人贓俱獲

新北市林姓女子上網找搬家公司到蘆洲住處搬家，未料金項鍊、紅包遭竊，緊急報案，警方起出市價15萬元的金項鍊、兩萬餘元現金，將蘇姓慣竊送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蘆洲一名婦人上網找搬家公司，找來3名工人協助搬運，屋主發現主臥室的一條金項鍊及2萬餘元紅包不翼而飛，懷疑遭搬家工人偷走報案，警方到場過濾監視器，發現一名工人涉重嫌，當場在花圃發現市價十五萬元的金項鍊、及追回2萬餘元失金，涉嫌的蘇姓工人也被移送法辦。

據了解，這起竊案發生在19日下午3時，蘆洲區中山一路223巷一處民宅，當時32歲林女委託搬家公司協助搬運家具等物品，清點財物赫見主臥室市價15萬元的一條金項鍊、內含2萬600元的紅包遭竊，當場報警；警方到場，清查36歲蘇姓男子、劉姓男子及48歲余姓男子，3人都不承認，帶回派出所釐清，警方隨後過濾監視器，發現蘇男曾潛入主臥室，還探頭注意女屋主動態。

請繼續往下閱讀...

林女製作筆錄後，在附近尾水溝發現遭竊紅包袋，帶3人重回現場，蘇嫌坦承偷竊，帶警方到花圃取贓，2萬餘元紅包則存入附近ATM，警方一併陪同提領贓款，都發還被害人，並將蘇嫌送辦。

據了解，蘇嫌去年在林口搬家時，同樣因偷竊物品被送辦，警方除追查蘇嫌犯行，也告誡搬家公司業主，希望民眾慎選，避免受害。

新北市林姓女子上網找搬家公司到蘆洲住處搬家，未料金項鍊、紅包遭竊，緊急報案，警方起出市價15萬元的金項鍊、兩萬餘元現金，將蘇姓慣竊送辦。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法