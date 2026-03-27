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    首頁 > 社會

    宜蘭上午不平靜 連2起汽機車相撞釀1死1重傷

    2026/03/27 12:05 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭壯圍發生死亡車禍，謝姓機車男騎士送醫不治。（民眾提供）

    宜蘭壯圍發生死亡車禍，謝姓機車男騎士送醫不治。（民眾提供）

    宜蘭縣宜蘭市及壯圍鄉，今天上午各發生1起汽機車相撞事故，共釀1死1傷悲劇。其中壯圍車禍造成1名44歲謝姓男機車騎士送醫不治，2起事故汽車駕駛酒測值均為零，詳細肇事責任尚待警方釐清。

    宜蘭壯圍大福路一段122巷內，今早8點多發生1起交通意外，警消到場發現謝男騎乘機車與游男駕駛的轎車發生碰撞，謝男遭撞傷勢嚴重，送醫搶救不治，游男轎車還失控卡進一旁農田水利渠道內動彈不得，地面滿是撞擊後的車體殘骸，場面怵目驚心。

    另1起車禍則發生在宜蘭市，一早7點多正值上班尖峰時刻，1輛黑色轎車沿鎮平二路由南往北行駛，行經與富農路交會的無號誌路口時，和沿富農路由西向東直行的機車發生交岔撞擊。

    警消獲報將倒地不起的61歲游姓女騎士送醫救治，因傷重插管，目前住進加護病房治療中。肇事的黑色轎車55張姓男駕駛，經酒測無酒精反應，騎士重傷無法進行吹測，警方依規報請檢察官核發鑑定許可書，將以抽血檢測酒精濃度。

    針對連續2起車禍事故，警方呼籲用路人務必提高警覺、注意車前狀況，駕駛車輛行經無號誌路口時，千萬不可搶快，支線道車輛依法應暫停，禮讓幹線道車先行，若搶道可處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰。

    宜蘭市鎮平二路車禍造成游姓女騎士重傷送醫。（警方提供）

    宜蘭市鎮平二路車禍造成游姓女騎士重傷送醫。（警方提供）

    游男轎車失控卡進一旁農田水利渠道內動彈不得，地面滿是撞擊後的車體殘骸，場面怵目驚心。（民眾提供）

    游男轎車失控卡進一旁農田水利渠道內動彈不得，地面滿是撞擊後的車體殘骸，場面怵目驚心。（民眾提供）

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