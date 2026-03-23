喝花酒護航廠商 軍備局205兵工廠上校、士官長判刑定讞

205兵工廠。（資料照）

國防部軍備局205兵工廠上校主任林龍基、一等士官長林憶明，7年前接受機軸廠商招待喝花酒各14次、24次，洩露採購標案資料，護航廠商展延履約、驗收，二審高等法院高雄分院維持一審判決，依貪污治罪條例之不違背職務收受不正利益罪，將林龍基判處2年5月、林憶明2年7月有期徒刑，皆褫奪公權1年；最高法院駁回上訴，2人各判2年5月、2年7月定讞，近期將入獄。

判決書指出，林龍基為時任軍備局生產製造中心205廠工務中心兵器製造室上校主任，士官長林憶明借調至205廠任職，負責採購案技術輔導工作，管控廠商履約進度及施工產品是否符合契約規定，並擔任評鑑小組成員，監督驗收進度。

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2019年7月，205廠工務中心簽辦「機軸半成品、閂鎖左導板」等採購案，閂鎖左導板案於2019年8月2日上網公告招標，廠商為瞭解標案重點，以估算成本利於得標，也希望機軸半成品案能順利履約請款，免費招待林龍基、林憶明上有女陪侍的酒店、舞廳，以期展延標案第履約時間，或順利通過驗收。

另有廠商看上205廠其他標案，也請林龍基幫忙，林指示廠商先申請試製認證資格，通過後，205廠便能向其採購。廠商為加速取得資格，邀請林龍基等人多次上酒店飲宴，從中套取通過驗證的「眉角」技巧，被檢調查出涉嫌收受不正利益起訴。

廠商招待林龍基等人有女陪侍的酒店、舞廳飲宴，合計林龍基接受免費招待14次、林憶明24次。

一審高雄地方法院審酌雙林已分別繳回不法利益5萬元、12萬元，將林龍基、林憶明各判2年5月、2年7月刑，均褫奪公權1年﹔另一名吳姓士官長則判2年徒刑、緩刑3年，支付國庫15萬元，他上訴二審後又撤回，於一審定讞。

林龍基、林憶明皆不服，上訴二審、三審都被法院駁回，維持原判定讞。

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