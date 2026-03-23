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    北市首都客運公車路口對撞小黃 2機車待轉衰遭波及

    2026/03/23 11:36 記者姚岳宏／台北報導
    北市首都客運公車在松壽路與計程車發生車禍。（記者姚岳宏翻攝）

    北市首都客運公車在松壽路與計程車發生車禍。（記者姚岳宏翻攝）

    首都客運284號公車昨晚行經台北市信義區松壽路與松智路口時，與一輛準備左轉的計程車發生車禍，波及當時正在路口待轉區的兩輛機車，導致兩名機車騎士雙腳擦挫傷送醫，現場傳出巨大撞擊聲響，計程車受損嚴重連排氣管都當場掉落，幸傷者經送醫治療後無生命危險，詳細肇事責任仍待警方進一步調查釐清。

    信義交通分隊表示，昨晚8時40分左右，56歲李姓男子駕駛首都客運公車，沿著松壽路西向東方向直行，行經松智路口時，恰逢54歲陳姓男子駕駛的計程車由松壽路東向南準備左轉，雙方在路口閃避不及發生猛烈撞擊，隨後直接掃到一旁正在待轉的兩部普通重型機車，讓無辜的騎士受到波及。

    事故發生當下正值晚間時段，引發不少路人圍觀，有目擊民眾驚呼碰撞聲響極大，還看到計程車零件散落一地，警方到場確認有兩名騎士受傷，隨即協助安排救護車送醫。警方後續針對公車司機、計程車運將及機車騎士進行酒測，數值均為零，且所有駕駛的駕籍皆正常無違規情事，目前已完成相關筆錄製作，將進一步調閱路口監視器畫面以釐清確切的肇事主因與責任歸屬。

    北市首都客運公車在松壽路與計程車發生車禍。（記者姚岳宏翻攝）

    北市首都客運公車在松壽路與計程車發生車禍。（記者姚岳宏翻攝）

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