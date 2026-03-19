酒後施暴強行求歡未遂 男判刑2年上訴被駁回

姓男子酒後跟女友求歡遭拒，竟用暴力硬上，所幸女友奮力反抗，最終楊男並未得逞。（情境照）

基隆市一名楊姓男子酒後想跟女友求歡遭拒，竟用暴力硬上，所幸女友奮力反抗、呼喊，並持剪刀反擊，最終楊男並未得逞，但女方不滿楊男行為，控告楊男性侵未遂；基隆地院合議庭認為，楊男雖無前科，但並未在一開始就坦承犯行，未與被害人和解，依強制性交未遂罪，判處2年徒刑。案經上訴，高等法院今宣判駁回上訴。

一審判決指出，楊男在2024年4月20日凌晨2時，酒後因同居女友長期拒絕發生性行為而發生口角，竟不顧女友意願硬上，先是徒手伸入女友短褲的褲管，接著扯破她的內褲，並啃咬女友顴骨、毆打左臉，以此強暴方式對女友進行性交行為，過程中女友奮力反抗，並持剪刀反擊，楊男撞女友胸口，再以膝蓋壓制手臂，最終性侵未得逞。

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女友告楊男性侵未遂，楊男也控告女友犯傷害罪，基隆地檢署檢察官依性侵未遂、傷害罪嫌起訴楊男，另依傷害罪嫌起楊男的女友（另案審理中）。

基隆地院法官審理時，女友證稱事發時，她喊救命且一直掙扎，所以男方才未得逞。法官認定，女方因反抗才讓楊男性侵未遂，兩人雖是男女朋友，卻未取得女方同意，欲以施暴方式如啃咬、毆打等發生性行為，手段並非輕微，造成女方受傷、影響身心健康，且楊男並非一開始坦承犯行，雖有意和解，但對賠償金額無共識，未取得女方諒解。

基隆地院法官審酌楊男的智識程度、從事水電工作、家境貧困、離婚須扶養2名未成年子女、父親已歿、母親自被告幼時與被告父親離異後即未曾聯繫等狀況，依強制性交未遂罪，判處2年徒刑。

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