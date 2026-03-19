為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    酒後施暴強行求歡未遂 男判刑2年上訴被駁回

    2026/03/19 10:57 記者楊心慧／台北報導
    姓男子酒後跟女友求歡遭拒，竟用暴力硬上，所幸女友奮力反抗，最終楊男並未得逞。（情境照）

    姓男子酒後跟女友求歡遭拒，竟用暴力硬上，所幸女友奮力反抗，最終楊男並未得逞。（情境照）

    基隆市一名楊姓男子酒後想跟女友求歡遭拒，竟用暴力硬上，所幸女友奮力反抗、呼喊，並持剪刀反擊，最終楊男並未得逞，但女方不滿楊男行為，控告楊男性侵未遂；基隆地院合議庭認為，楊男雖無前科，但並未在一開始就坦承犯行，未與被害人和解，依強制性交未遂罪，判處2年徒刑。案經上訴，高等法院今宣判駁回上訴。

    一審判決指出，楊男在2024年4月20日凌晨2時，酒後因同居女友長期拒絕發生性行為而發生口角，竟不顧女友意願硬上，先是徒手伸入女友短褲的褲管，接著扯破她的內褲，並啃咬女友顴骨、毆打左臉，以此強暴方式對女友進行性交行為，過程中女友奮力反抗，並持剪刀反擊，楊男撞女友胸口，再以膝蓋壓制手臂，最終性侵未得逞。

    女友告楊男性侵未遂，楊男也控告女友犯傷害罪，基隆地檢署檢察官依性侵未遂、傷害罪嫌起訴楊男，另依傷害罪嫌起楊男的女友（另案審理中）。

    基隆地院法官審理時，女友證稱事發時，她喊救命且一直掙扎，所以男方才未得逞。法官認定，女方因反抗才讓楊男性侵未遂，兩人雖是男女朋友，卻未取得女方同意，欲以施暴方式如啃咬、毆打等發生性行為，手段並非輕微，造成女方受傷、影響身心健康，且楊男並非一開始坦承犯行，雖有意和解，但對賠償金額無共識，未取得女方諒解。

    基隆地院法官審酌楊男的智識程度、從事水電工作、家境貧困、離婚須扶養2名未成年子女、父親已歿、母親自被告幼時與被告父親離異後即未曾聯繫等狀況，依強制性交未遂罪，判處2年徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播