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    首頁 > 社會

    迷途嬤歹勢警車載送 暖警夜晚陪走守護返家

    2026/03/19 11:00 記者蘇福男／高雄報導
    員警配合迷途阿嬤的步調，慢步500公尺一路隨行守護陪同返家。（警方提供）

    員警配合迷途阿嬤的步調，慢步500公尺一路隨行守護陪同返家。（警方提供）

    高雄梓官區1名80多歲阿嬤出門買晚餐，卻搞不清楚方向迷路，在路口徬徨，警方原打算以巡邏警車載她回家，但老人家覺得「很歹勢」搖手婉拒，員警不忍老人家步履蹣跚獨自摸索回家的路，索性配合阿嬤的步調，慢步500公尺一路隨行守護陪同返家。

    岡山警分局梓官分駐所獲報，有1名80多歲阿嬤提著晚餐在路口徬徨，員警前往關心，發現阿嬤出門買晚餐，卻因夜色昏暗，竟然一時搞不清楚方向而迷路，員警向阿嬤提議用巡邏警車載她回家，但老人家認為勞煩警方「很歹勢」，多次搖手婉拒。

    員警觀察阿嬤步履蹣跚，且深夜視線昏暗，不忍老人家獨自摸索回家的路，於是決定配合阿嬤的步調，用最溫柔的漫步一路隨行守護，這段500公尺路程，員警一人在旁攙扶安撫阿嬤，另一人駕駛巡邏車在後方慢速跟隨，利用車燈在幽暗巷弄中化身「引路人」。

    約20分鐘的路程，員警一路叮嚀阿嬤出門要保暖，並指引方向，隨著熟悉景色逐漸映入眼簾，原本緊張不已的阿嬤逐漸放鬆心情，開心地對員警說：「這條路我越來越熟悉了！」最後順利到達熟悉的家門，家屬十分感謝警方的體貼協助。

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